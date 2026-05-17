Sinner trionfa agli Internazionali di Roma, nuovo record per il numero uno azzurro

Sinner conquista Roma dopo 50 anni e completa il tris sulla terra battendo Ruud in finale. Il numero uno azzurro firma un altro record storico agli Internazionali d’Italia con il decimo Masters 1000 della carriera.

Jannik Sinner ha scritto una nuova pagina del tennis italiano vincendo gli Internazionali d’Italia 2026. Nella finale disputata domenica 17 maggio al Foro Italico, il tennista altoatesino ha superato Casper Ruud conquistando per la prima volta il torneo di casa e riportando un italiano sul gradino più alto del podio cinquant’anni dopo l’ultimo successo firmato da Adriano Panatta nel 1976.

Il successo di Roma arricchisce una stagione straordinaria per il numero uno del ranking Atp, che continua ad aggiornare record e statistiche. Con il titolo conquistato nella capitale, Sinner arriva a sei Masters 1000 consecutivi vinti, cinque dei quali ottenuti nel solo 2026. Sale inoltre a 34 la serie di vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, un dato che gli permette di allungare ulteriormente rispetto ai numeri fatti registrare in passato da Novak Djokovic.

Grazie al trionfo al Foro Italico, Sinner entra anche nella storia del tennis italiano diventando il sesto giocatore azzurro a vincere gli Internazionali d’Italia dal 1933 a oggi. Non solo. Il 24enne di San Candido è ora il secondo tennista della storia capace di conquistare almeno una volta tutti i Masters 1000 del circuito Atp. Prima di lui c’era riuscito soltanto Djokovic, che aveva completato l’impresa nel 2008 a 31 anni. Sinner ha raggiunto questo traguardo a soli 24 anni.

Quello ottenuto a Roma è il quinto titolo stagionale e il 29esimo della carriera per il campione azzurro. I numeri del 2026 raccontano un dominio quasi assoluto, con 36 vittorie e appena due sconfitte.

La vittoria agli Internazionali completa anche un altro risultato storico sulla terra battuta. Dopo i successi di Montecarlo e Madrid, Sinner conquista pure Roma diventando il secondo giocatore di sempre a centrare il cosiddetto “triplete” sulla terra rossa nella stessa stagione. Prima di lui ci era riuscito soltanto Rafael Nadal.

Con il successo contro Ruud, il campione italiano sale infine a dieci titoli Masters 1000 in carriera. Sinner entra così nel ristretto gruppo dei giocatori che hanno vinto tutti i grandi appuntamenti sulla terra battuta, confermandosi sempre più protagonista assoluto del tennis mondiale.