Sinner-Rublev agli Internazionali di Roma, chi è il russo che sfida il numero uno nei quarti

Sinner affronterà Rublev nei quarti degli Internazionali d’Italia dopo il successo del russo su Basilashvili. Il moscovita cerca un posto in semifinale contro il numero uno del ranking Atp.

Andrej Rublev sarà l’avversario di Jannik Sinner nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista russo ha conquistato il passaggio del turno martedì 12 maggio grazie alla vittoria contro il georgiano Nikoloz Basilashvili negli ottavi del Masters 1000 di Roma. Dall’altra parte della rete troverà il numero uno del mondo, reduce dal successo nel derby azzurro contro Andrea Pellegrino.

Nato a Mosca nel 1997, Rublev ha 28 anni e occupa attualmente il 14esimo posto del ranking Atp. È cresciuto in una famiglia molto legata allo sport. Il padre è stato pugile e allenatore di tennis, elemento che ha contribuito a farlo avvicinare alla racchetta fin da bambino.

Il russo è entrato nel circuito professionistico nel 2014 e si è imposto rapidamente grazie a un tennis aggressivo e potente. La sua carriera ha però alternato momenti di grande rendimento a periodi complicati, segnati anche da problemi personali e da episodi di nervosismo in campo.

Nonostante le difficoltà, Rublev è riuscito a entrare stabilmente tra i migliori giocatori del circuito. Il suo miglior risultato nel ranking Atp è arrivato nel settembre 2025, quando ha raggiunto la quinta posizione mondiale. In carriera ha conquistato 17 titoli Atp, compreso il torneo di Doha vinto nel 2025.

Quello di Roma sarà l’undicesimo confronto tra Sinner e Rublev. Nei precedenti il bilancio sorride all’azzurro, avanti 7-3 negli scontri diretti. L’ultimo match tra i due risale agli ottavi di finale del Roland Garros 2025, chiusi con la vittoria di Sinner in tre set.