Berrettini trionfa all'esordio agli Internazionali d'Italia: batte Fearnley e torna a emozionare Roma

Home / Social News / Berrettini trionfa all'esordio agli Internazionali d'Italia: batte Fearnley e torna a emozionare Roma

Matteo Berrettini vince al debutto agli Internazionali d’Italia 2025, superando con grinta e cuore il britannico Jacob Fearnley, numero 57 del mondo. Sul Centrale del Foro Italico, in un’atmosfera carica di entusiasmo, il romano si impone in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (0) nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Dopo quattro anni d’assenza su questo campo, l’azzurro riceve un’accoglienza calorosa dal pubblico di casa, tra cori, applausi e bandiere tricolori.

Il match inizia in salita per Berrettini, ancora reduce da un infortunio a Madrid e visibilmente emozionato per il ritorno a casa. Il servizio inizialmente non è incisivo e il dritto fatica a trovare potenza, ma l’azzurro riesce comunque a conquistare il primo set grazie a un break decisivo nel nono game. Nel secondo parziale cresce la fiducia e il ritmo: Matteo trova profondità nei colpi e precisione al servizio, ma Fearnley reagisce con un break che complica il parziale. Berrettini non si lascia abbattere, risponde con un controbreak e domina il tie-break senza concedere punti.

Ora lo attende il vincente tra Casper Ruud e Aleksandr Bublik. Intanto, le sue parole a fine gara toccano il cuore dei tifosi: “Sono nato e cresciuto qui. Per tanto tempo mi è mancata questa atmosfera. Sembrava impossibile tornare, ma grazie alla mia famiglia e al mio team ci sono riuscito. Oggi è stato tutto emozione”. Il messaggio lasciato sulla telecamera a fine partita, "Mi siete mancati", chiude una giornata speciale per lui e per il pubblico romano.

Video BERRETTINI INGRANA LA PRIMA A ROMA! PUÒ DIRE LA SUA FINO IN FONDO? Video BERRETTINI INGRANA LA PRIMA A ROMA! PUÒ DIRE LA SUA FINO IN FONDO?

Berrettini pronto per gli Internazionali d'Italia 2025: Sto bene, ma ho visto i fantasmi. Con Fognini voglio vincere

Matteo Berrettini ha confermato la sua presenza agli Internazionali d’Italia 2025 a Roma, dopo il ritiro forzato dal Masters 1000 di Madrid per un problema all’addome.

Berrettini in dubbio per gli Internazionali d'Italia: Farò di tutto per esserci

Preoccupazione per Matteo Berrettini dopo il ritiro dal Masters 1000 di Madrid a causa di un problema agli addominali.

Musetti domina Berrettini nel derby italiano e vola ai quarti a Montecarlo

Lorenzo Musetti supera Matteo Berrettini in due set nel derby azzurro degli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo e conquista l’accesso ai quarti.