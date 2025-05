Chi è Tommy Paul, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale agli Internazionali d'Italia 2025

Tommy Paul sarà il prossimo ostacolo di Jannik Sinner nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2025. Lo statunitense ha conquistato l’accesso al penultimo atto del torneo dopo aver superato Hubert Hurkacz con il punteggio di 7-6(4), 6-3 nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Il numero 12 del ranking ATP affronterà ora l’azzurro, tornato in campo dopo tre mesi di stop e vittorioso contro Casper Ruud.

Chi è Tommy Paul, semifinalista agli Internazionali d’Italia

Classe 1997, Tommy Paul ha 27 anni ed è attualmente uno dei protagonisti più in forma del circuito ATP. Per lui si tratta della seconda semifinale consecutiva agli Internazionali d’Italia, dopo quella raggiunta nel 2024. In carriera ha già vinto quattro titoli ATP: due successi a Stoccolma (2021 e 2024), uno al Queen’s e uno a Dallas. Il 2024 ha segnato il punto di svolta, portandolo fino al nono posto del ranking mondiale, il suo miglior piazzamento.

Il miglior risultato in uno Slam resta la semifinale agli Australian Open, mentre a livello juniores aveva già mostrato il suo talento vincendo il Roland Garros nel 2015. Dal 2020 fa parte della squadra statunitense di Coppa Davis.

Il legame con Roma e la passione per la Lazio

Tommy Paul ha un legame speciale con l’Italia, in particolare con Roma. Oltre ai suoi successi sul campo del Foro Italico, è noto anche per la sua fede calcistica: è un grande tifoso della Lazio. Come raccontato all’Adnkronos, questa passione è nata grazie all’amico e collega Riley Opelka, che gli ha fatto conoscere l’ambiente laziale. Paul ha dichiarato: “Tutto è iniziato con uno dei miei migliori amici, Riley. Una volta è venuto da me con alcuni tifosi della Lazio che ci hanno fatto scoprire questa tifoseria. Ora siamo entrambi tifosi della Lazio”.