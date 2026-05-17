Sinner-Ruud, finale agli Internazionali di Roma: orario del match e dove vederlo in tv

Sinner affronta Ruud nella finale degli Internazionali d’Italia dopo un percorso senza sconfitte al Foro Italico. Il numero uno azzurro torna a giocarsi il titolo a Roma davanti al pubblico di casa dopo la finale persa un anno fa.

Jannik Sinner torna a giocarsi il titolo agli Internazionali d’Italia. Oggi, domenica 17 maggio, il tennista altoatesino affronta il norvegese Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma, appuntamento che chiude il torneo del Foro Italico davanti al pubblico italiano.

Per Sinner si tratta della seconda finale consecutiva nella capitale. Dodici mesi fa l’azzurro si era fermato all’ultimo atto contro Carlos Alcaraz, mentre in questa edizione ha raggiunto la sfida decisiva dopo una serie di vittorie convincenti. Dopo il bye al primo turno, ha eliminato Sebastian Ofner, Alexei Popyrin e Andrea Pellegrino nel derby degli ottavi. Nei quarti ha superato Andrey Rublev, mentre in semifinale ha avuto la meglio su Daniil Medvedev.

Dall’altra parte della rete ci sarà Casper Ruud, protagonista di un percorso solido nel torneo romano. Il norvegese ha battuto Zachary Svajda, Jiri Lehecka, Lorenzo Musetti, Karen Khachanov e Luciano Darderi conquistando così la finale.

La partita tra Sinner e Ruud è in programma oggi alle ore 17. I precedenti sorridono tutti al giocatore italiano, che ha vinto le quattro sfide disputate finora contro il norvegese. L’ultimo confronto risale proprio agli Internazionali d’Italia della scorsa stagione, nei quarti di finale, quando Sinner si impose in due set.

La finale sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e in chiaro su Tv8. Il match potrà essere seguito anche in streaming attraverso Sky Go, NOW e la piattaforma online di Tv8.