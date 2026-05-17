Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, la difesa contesta audio e ticket del parcheggio

Andrea Sempio ribadisce la sua innocenza nell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi e parla di un valigino sempre pronto. La difesa contesta le intercettazioni audio e l’ipotesi sul ticket del parcheggio di Vigevano.

Andrea Sempio torna a respingere ogni accusa sull’omicidio di Chiara Poggi e affida alla televisione la propria versione dei fatti. Il trentottenne, indagato nell’inchiesta sul delitto avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco, ha dichiarato di sentirsi pronto ad affrontare qualsiasi sviluppo giudiziario pur continuando a proclamarsi innocente.

Durante la trasmissione televisiva Quarto Grado, l’avvocata Angela Taccia ha raccontato lo stato d’animo del suo assistito, spiegando che Sempio cerca di alleggerire la tensione nonostante il peso dell’indagine. «Ho sempre un valigino pronto. Sono innocente, ma sono pronto», avrebbe confidato il trentottenne alla legale.

Lo stesso Sempio è intervenuto nel corso del programma Mediaset ribadendo di non avere alcun legame con l’omicidio di Chiara Poggi. «Non ho commesso l’omicidio, non ho ucciso Chiara Poggi», ha detto, sostenendo che la sua posizione non sia mai cambiata dall’inizio della vicenda giudiziaria.

La difesa si prepara ora ai prossimi passaggi dell’inchiesta con un gruppo legale rafforzato dall’ingresso dell’avvocato Liborio Cataliotti. Nei prossimi giorni gli avvocati lavoreranno sulle consulenze tecniche legate agli esami antropometrici e alle analisi delle tracce ematiche raccolte dagli investigatori.

Sempio è stato inoltre sottoposto a Roma a una serie di accertamenti psicologici e fisici durati tre giorni, finalizzati a definire il suo profilo personologico. Uno dei punti più delicati resta però quello delle registrazioni audio sequestrate dagli investigatori, nelle quali l’indagato parla tra sé e sé.

Secondo la Procura quei file conterrebbero elementi compatibili con una sorta di ammissione implicita, mentre i legali contestano duramente questa interpretazione. Cataliotti ha spiegato che un consulente sta lavorando per migliorare la qualità delle registrazioni, sostenendo che i dialoghi siano coperti da rumori di fondo tali da renderli poco comprensibili.

Tra gli elementi al centro dello scontro tra accusa e difesa c’è anche il ticket del parcheggio di Vigevano. Per gli inquirenti sarebbe stato utilizzato per costruire un alibi falso, ipotizzando che a registrarlo fosse stata la madre di Sempio. La tesi deriverebbe da alcune intercettazioni ambientali tra i genitori dell’indagato.

I difensori respingono però questa lettura e sostengono che nelle conversazioni non ci sia alcuna conferma di una manipolazione dell’alibi. Secondo la loro interpretazione, marito e moglie starebbero semplicemente ironizzando sull’ipotesi avanzata dagli investigatori.

Sempio ha inoltre negato qualsiasi possibile movente sentimentale o personale nei confronti di Chiara Poggi. Ha escluso di aver mai avuto interesse per la giovane o di aver visto presunti video citati nell’inchiesta. «Non c’è mai stato nulla di tutto questo», ha affermato.

L’indagato ha infine dichiarato di non voler attaccare i magistrati che seguono il caso. Pur definendosi provato dalla situazione, ha detto di ritenere corretto il lavoro svolto dagli inquirenti nell’ambito delle indagini.