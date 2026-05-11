Andrea Sempio spiega l'audio sul biglietto assassino, la pista del delitto di Garlasco crolla
Andrea Sempio chiarisce in un audio esclusivo il biglietto con la parola "assassino" trovato dai carabinieri, che gli investigatori legavano all'omicidio di Garlasco: si tratta della scaletta di uno spettacolo teatrale scritto a mano.
Andrea Sempio ha svelato il mistero del biglietto con la parola “assassino” in un messaggio vocale trasmesso da Dentro la notizia. I carabinieri lo avevano recuperato a febbraio 2025 in un sacco della spazzatura vicino al suo posto di lavoro. Gli investigatori lo consideravano una ricostruzione del percorso dell’omicida nella villetta dei Poggi.
Sempio racconta che preparò quel foglietto a fine gennaio 2025 per Gianluigi Nuzzi. Descrive una scaletta per uno spettacolo teatrale con appunti in stampatello: “cucina, sala, viso in TV, cane, campanello, cellulare, finestra da fuori”. La parola “assassino” chiude la sequenza.
Tutto nacque una mattina mentre usciva dalla cucina verso la sala. Di colpo, il suo volto apparve sul televisore durante un servizio giornalistico. Una foto lo ritraeva in una serata tra amici, ma la didascalia gridava: “Andrea Sempio indagato per omicidio”.
Ora i legali di Alberto Stasi brindano: “Sentenza disintegrata”. La famiglia Poggi reagisce con rabbia e accuse. Intanto emerge un altro biglietto scritto dal padre di Sempio.
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