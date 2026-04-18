Napoli, Conte evita il tema futuro e risponde a De Laurentiis

Antonio Conte evita di chiarire il suo futuro dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio, scegliendo il silenzio per frenare le voci e mantenere l’attenzione sul campo, mentre aumentano le speculazioni anche sulla Nazionale.

Dopo il passo falso contro la Lazio, Antonio Conte ha preferito non alimentare le discussioni sul proprio futuro. L’allenatore del Napoli, intervenuto ai microfoni televisivi nel post gara di sabato 18 aprile, ha scelto una linea prudente, evitando dichiarazioni che possano essere interpretate o amplificate.

Il tecnico ha spiegato come, già a questo punto della stagione, tornino puntualmente le voci su possibili cambi di panchina. Secondo Conte, il suo nome viene spesso utilizzato per riempire dibattiti e articoli, con il rischio di travisare le sue parole. Per questo motivo ha ribadito la volontà di restare concentrato esclusivamente sul lavoro con la squadra.

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Nel corso dell’intervista, l’allenatore ha anche fatto riferimento alle recenti dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis, che aveva parlato apertamente della situazione contrattuale e delle prospettive future. Conte ha scelto di non replicare pubblicamente, lasciando intendere che eventuali chiarimenti avverranno lontano dai riflettori.

Il tecnico ha sottolineato come certe questioni vadano gestite internamente, senza esporle al dibattito mediatico. Un atteggiamento che punta a evitare ulteriori polemiche in un momento delicato della stagione, con il Napoli chiamato a ritrovare risultati e continuità.