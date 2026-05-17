Modena, padre e figlio fermano l'aggressore dopo l'investimento di sette persone in via Emilia

Osama Shalaby e il figlio Mohammed hanno aiutato a fermare l’uomo che ha investito sette persone a Modena. Padre e figlio sono intervenuti subito dopo l’attacco in via Emilia, riuscendo a bloccare l’aggressore insieme ad altri presenti.

Osama Shalaby, muratore egiziano di 56 anni residente da decenni in Italia, e il figlio Mohammed, 20 anni, sono tra le persone che hanno contribuito a fermare Salim El Koudri dopo l’investimento di sette pedoni avvenuto in via Emilia, a Modena.

I due sono intervenuti subito dopo l’impatto, aiutando a bloccare e disarmare l’uomo insieme ad altri cittadini presenti sul posto. «Non abbiamo avuto paura, siamo egiziani, abbiamo paura solo di Dio», ha raccontato Osama ripercorrendo quei momenti concitati.

Padre e figlio spiegano di aver reagito d’istinto, senza il tempo di riflettere. Dopo quanto accaduto, Osama ha ricevuto numerosi messaggi di ringraziamento, ma evita toni celebrativi. «Spero che il nostro gesto serva a qualcosa», ha detto.

Il 56enne vive in Italia da circa trent’anni e lavora come muratore. Durante il racconto dell’accaduto ha ricordato anche la sua situazione personale, spiegando di non avere ancora la cittadinanza italiana nonostante il lungo periodo trascorso nel Paese.

Nel parlare della propria famiglia, Osama ha aggiunto di avere un desiderio semplice e concreto, quello di ottenere una casa popolare dove poter vivere insieme ai suoi cari.