Modena, auto sui passanti in via Emilia Centro: almeno dieci feriti e uomo fermato dopo la fuga

Modena, un’auto ha travolto i passanti nel centro città prima della fuga del conducente. Il bilancio provvisorio parla di almeno dieci feriti, alcuni in condizioni gravi, mentre l’uomo è stato bloccato poco dopo l’accaduto.

Momenti di paura nel centro di Modena, dove un uomo alla guida di un’auto ha investito diverse persone lungo via Emilia Centro, nella zona di largo Porta Bologna. L’automobilista avrebbe attraversato l’area a forte velocità, colpendo i passanti presenti in strada.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente e l’area è stata isolata per permettere le operazioni di assistenza ai feriti. Secondo le prime informazioni, le persone coinvolte sarebbero almeno una decina e alcune avrebbero riportato lesioni gravi.

Dopo l’impatto, il conducente avrebbe abbandonato il veicolo tentando di allontanarsi a piedi. Alcuni testimoni hanno raccontato che anche lui sarebbe rimasto ferito nello schianto. La fuga è durata poco perché l’uomo è stato rintracciato e fermato dalle forze dell’ordine.

Durante il tentativo di scappare, avrebbe inoltre ferito con un coltello una persona che cercava di bloccarlo. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare le motivazioni del gesto.