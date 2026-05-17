Camilla protagonista agli Internazionali di Roma, il gesto dopo la gaffe di Darderi

Camilla sarà protagonista della finale tra Jannik Sinner e Casper Ruud dopo il caso nato al Foro Italico con Luciano Darderi. La bambina, rimasta sola durante l’ingresso in campo della semifinale, farà il lancio della monetina davanti al Centrale.

La finale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Casper Ruud si aprirà con un momento speciale dedicato a Camilla, la giovane mascotte finita al centro delle polemiche negli ultimi giorni. La bambina sarà infatti incaricata del tradizionale lancio della monetina sul Centrale del Foro Italico prima dell’inizio della sfida che assegnerà il titolo.

Tutto era iniziato venerdì sera, poco prima della semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Durante l’ingresso in campo, il tennista azzurro aveva raggiunto il terreno di gioco senza accorgersi della presenza di Camilla, che lo attendeva per accompagnarlo nel consueto cerimoniale riservato ai bambini mascotte.

Darderi, concentrato sul match e immerso nella preparazione prepartita con cuffie e occhiali scuri, aveva proseguito il cammino verso il Centrale lasciando la bambina alcuni passi indietro. Le immagini diffuse sui social hanno rapidamente raccolto migliaia di commenti, trasformando l’episodio in uno dei temi più discussi del torneo romano.

Di fronte alle critiche arrivate online, Luciano Darderi ha pubblicato un messaggio di scuse rivolto direttamente a Camilla e alla sua famiglia. Il tennista ha spiegato di non essersi reso conto della situazione in un momento di forte tensione emotiva legata alla semifinale disputata sul principale campo del torneo.

Nel messaggio condiviso sui social, l’azzurro ha ribadito di avere sempre grande rispetto per il pubblico e per chi lavora nel mondo del tennis, definendo il gesto una semplice disattenzione avvenuta prima dell’incontro.

Dopo l’episodio, gli organizzatori del torneo insieme alle istituzioni sportive hanno deciso di riservare a Camilla un ruolo simbolico nella giornata più attesa degli Internazionali. Il ministro per lo Sport Andrea Abodi e il presidente della FITP Angelo Binaghi hanno invitato la bambina a partecipare alla cerimonia iniziale della finale tra Sinner e Ruud davanti al pubblico del Foro Italico.

La decisione ha chiuso le polemiche nate nelle ultime ore e consegnerà a Camilla uno dei momenti più emozionanti dell’intero torneo romano, davanti a migliaia di spettatori e sotto gli occhi del numero uno del mondo.