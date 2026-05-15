Darderi-Ruud agli Internazionali di Roma, orario della semifinale e dove vederla in tv

Luciano Darderi sfida Casper Ruud nella semifinale degli Internazionali di Roma dopo il successo contro Zverev. Il tennista azzurro cerca la prima finale in carriera nel Masters 1000 davanti al pubblico del Foro Italico.

Luciano Darderi torna protagonista agli Internazionali d’Italia 2026 e oggi, venerdì 15 maggio, affronta Casper Ruud nella semifinale del Masters 1000 di Roma. Per il tennista italiano è una sfida che può valere la prima finale della carriera nel torneo romano.

Il cammino di Darderi al Foro Italico è stato fin qui di alto livello. L’azzurro ha eliminato Hanfmann, Paul, Zverev e Jodar conquistando per la prima volta l’accesso al penultimo atto della competizione. Dall’altra parte della rete ci sarà Ruud, reduce dalle vittorie contro Svajda, Lehecka, Musetti e Khachanov.

La semifinale tra Darderi e il norvegese è in programma oggi alle ore 15.30. I due non si sono mai affrontati nel circuito maggiore e quello di Roma sarà quindi il loro primo precedente ufficiale.

Il match sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky Sport e anche in chiaro su Tv8. La partita potrà essere seguita in streaming tramite Sky Go, NOW e attraverso la piattaforma online di Tv8.