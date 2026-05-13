Darderi-Jodar agli Internazionali di Roma, orario del quarto e dove vederlo in chiaro

Luciano Darderi affronta Rafael Jodar nei quarti degli Internazionali d’Italia dopo il successo su Zverev. Il match sul Centrale di Roma inizierà non prima delle 20.30 e sarà visibile anche gratis in tv.

Luciano Darderi torna in campo oggi, mercoledì 13 maggio, per giocarsi un posto in semifinale agli Internazionali d’Italia 2026. Sul Centrale del Foro Italico il tennista azzurro sfiderà lo spagnolo Rafael Jodar nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma.

Darderi arriva all’appuntamento dopo un percorso convincente nel torneo romano. All’esordio ha eliminato Hanfmann, poi ha superato Tommy Paul al terzo turno e negli ottavi ha battuto Alexander Zverev, conquistando uno dei risultati più importanti della sua stagione.

Anche Jodar ha raggiunto i quarti con una serie di vittorie pesanti. Lo spagnolo ha infatti eliminato Borges, Arnaldi e Tien, guadagnandosi la sfida contro l’azzurro. Quello di questa sera sarà il primo confronto in carriera tra i due giocatori.

La partita tra Darderi e Jodar è inserita nel programma serale del campo Centrale e inizierà non prima delle 20.30, come secondo incontro previsto nella sessione serale.

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e potrà essere seguito anche in chiaro su Tv8. Disponibile inoltre la diretta streaming attraverso Sky Go, NOW e la piattaforma online di Tv8.