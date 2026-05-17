Sinner in finale a Roma, restano i dubbi sul malore contro Medvedev al Foro Italico

Jannik Sinner ha raggiunto la finale degli Internazionali d’Italia dopo il successo su Medvedev, ma durante il match al Foro Italico ha accusato tremori, nausea e rigidità muscolare. Il numero uno del mondo ha parlato di forte tensione emotiva.

Jannik Sinner conquista la finale degli Internazionali d’Italia battendo Daniil Medvedev in tre set, ma al Foro Italico continua a tenere banco il malessere accusato dal tennista azzurro durante la semifinale. Il numero uno del ranking ATP si è imposto con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 in una partita interrotta dalla pioggia e completata il giorno successivo.

Nel corso dell’incontro Sinner ha mostrato evidenti segnali di difficoltà fisica. Tremori, nausea, respiro affannoso e una marcata rigidità muscolare hanno preoccupato pubblico e addetti ai lavori. Alla domanda sulle sue condizioni, il tennista ha scelto di non entrare nei dettagli: «Non riesco a rispondere a questa domanda», ha dichiarato dopo il match.

Non è la prima volta che il campione altoatesino vive episodi simili in campo. Situazioni analoghe si erano già verificate nelle sfide contro Medvedev a Wimbledon nel 2024 e in altri tornei disputati tra il 2025 e il 2026, compreso Cincinnati. Stavolta però le condizioni climatiche non sembravano particolarmente pesanti, visto che la semifinale si è giocata in una serata fresca e segnata dalla pioggia.

Anche Flavia Pennetta, intervenuta come commentatrice televisiva, ha collegato il malessere a un possibile fattore emotivo. L’ex tennista ha spiegato di aver percepito tensione e ansia, sottolineando però la capacità di Sinner di restare lucido nei momenti più complicati. Lo stesso Medvedev, al termine dell’incontro, ha raccontato di aver visto il rivale in evidente sofferenza durante gli scambi più intensi.

Il giorno seguente Sinner ha provato a ridimensionare l’episodio, parlando apertamente della pressione che accompagna il torneo di casa. «Qui a Roma si sente tanta tensione», ha ammesso il tennista, spiegando di aver cercato di mantenere calma e lucidità grazie all’esperienza accumulata negli ultimi anni.

Nel box dell’azzurro è comparso anche Riccardo Ceccarelli, figura che segue Sinner come mental coach e che lavora sulla gestione emotiva nei momenti di maggiore pressione agonistica. La sua presenza durante il match ha alimentato ulteriormente l’attenzione attorno allo stato psicofisico del numero uno del mondo.

Sinner ha poi raccontato di aver trascorso una notte difficile dopo la sospensione della partita. «Ho dormito poco, non avevo mai vissuto una situazione simile», ha spiegato, riferendosi all’interruzione causata dalla pioggia quando il match sembrava vicino alla conclusione.

Archiviata la semifinale, il tennista italiano si è concentrato sulla preparazione alla finale contro Casper Ruud. Durante il riscaldamento al Foro Italico è tornato alla sua abituale routine insieme ai coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill. «Ora mi sento più libero», ha raccontato Sinner alla vigilia della sfida che potrebbe riportare un italiano a vincere il torneo di Roma per la prima volta dal 1976.

Ad assistere alla finale ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sinner ha accolto con entusiasmo la notizia della presenza del Capo dello Stato, ricordando l’emozione provata durante il precedente incontro istituzionale e definendo speciale il sostegno del Presidente allo sport italiano.