Sinner insultato al Foro Italico, adesivi omofobi legati al derby Roma Lazio scatenano polemica
Jannik Sinner finisce nel mirino di scritte offensive al Foro Italico, comparse per la coincidenza tra Internazionali e derby Roma Lazio. Gli adesivi insultanti sono stati segnalati a pochi giorni dal suo debutto nel torneo.
Il nome di Jannik Sinner circola già al Foro Italico prima ancora di scendere in campo, ma non per ragioni sportive. Nei pressi dell’impianto che ospita gli Internazionali d’Italia sono comparsi adesivi con insulti omofobi rivolti al tennista azzurro, atteso tra i protagonisti del torneo dove entrerà in gioco direttamente al secondo turno.
A segnalare la presenza delle scritte è stato il giornalista Andrea Prandi, che ha diffuso le immagini sui social. Sugli adesivi compaiono frasi offensive accompagnate dalla firma “Cane sciorto”, riconducibile, secondo le prime interpretazioni, a un ambiente legato al tifo romanista.
L’episodio si inserisce in un clima di tensione legato alla sovrapposizione di due eventi sportivi di rilievo. La finale degli Internazionali BNL d’Italia è prevista per domenica 17 maggio, la stessa giornata in cui dovrebbe disputarsi il derby tra Roma e Lazio, ancora senza orario ufficiale.
Alla base del gesto non ci sarebbe un attacco personale diretto al tennista, ma l’intenzione di attirare attenzione sulla concomitanza tra le due manifestazioni. Sinner, numero uno del ranking mondiale e tra i favoriti per la vittoria finale, diventa così un bersaglio simbolico in una protesta che nasce da questioni organizzative.
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