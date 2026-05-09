Internazionali d'Italia, Sinner spettacolo contro Cobolli in allenamento al Foro Italico

Sinner domina in allenamento al Foro Italico e Cobolli si arrende dopo uno scambio infinito. Il siparietto tra i due azzurri ha acceso il pubblico romano alla vigilia del debutto agli Internazionali d’Italia.

Jannik Sinner e Flavio Cobolli hanno attirato l’attenzione del pubblico del Foro Italico durante una sessione di allenamento che si è trasformata in un vero spettacolo. Alla vigilia del debutto agli Internazionali d’Italia, i due tennisti azzurri hanno condiviso il campo tra applausi, cori e scambi ad altissima intensità.

Sabato 9 maggio il numero uno del mondo farà il suo esordio nel torneo contro Sebastian Ofner, mentre Cobolli affronterà Terence Atmane nel match valido per il secondo turno. Nel frattempo, i tifosi presenti a Roma hanno potuto assistere a un test di livello tra due dei protagonisti più attesi del tennis italiano.

Dopo il riscaldamento iniziale, Sinner e Cobolli hanno giocato un set di allenamento terminato 6-4 in favore dell’altoatesino. In uno degli scambi più lunghi della sessione, Sinner ha costretto il romano a correre da una parte all’altra del campo, chiudendo poi il punto con una palla corta imprendibile.

La reazione di Cobolli ha divertito il pubblico. Provato dallo sforzo, il tennista romano si è fermato piegandosi leggermente sulle gambe, ha alzato gli occhi al cielo e aperto le braccia in segno di resa davanti al colpo vincente del compagno di allenamento. Dagli spalti è partita subito un’ovazione per entrambi.