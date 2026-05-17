Roberto Vecchioni e il malore davanti alla partita dell'Inter: Pensavo di morire!

Roberto Vecchioni racconta il malore avuto durante una partita dell’Inter e il ricovero che gli ha cambiato la vita. Il cantautore ha ricordato la paura provata in ospedale e le cure seguite dopo l’intervento.

Roberto Vecchioni è tornato a parlare del periodo più difficile affrontato negli ultimi anni, segnato da un improvviso problema di salute e da un lungo percorso di recupero. Nell’intervista concessa a Massimo Gramellini, il cantautore ha ripercorso i momenti vissuti durante il ricovero, soffermandosi sulla paura provata e sul sostegno ricevuto dalla famiglia e dai medici.

Tutto è iniziato mentre stava guardando una partita dell’Inter. Vecchioni ha raccontato di aver avvertito all’improvviso una forte debolezza che gli ha impedito di muoversi. Il cantante ha ricordato di essere rimasto immobile davanti alla televisione, senza riuscire a reagire, fino alla perdita di lucidità.

Quando si è risvegliato in ospedale, il primo pensiero è stato legato alla paura di non farcela. Vecchioni ha spiegato di aver chiesto subito a un’infermiera se stesse morendo, descrivendo quelle ore come uno dei momenti più angoscianti della sua vita. Accanto a lui, però, c’erano la moglie e i figli, presenza che gli ha dato forza durante la degenza.

Il cantautore ha parlato anche dell’intervento chirurgico e del lavoro dell’équipe medica che lo ha seguito. Ha raccontato di essersi sentito sospeso tra la vita e la morte, affidandosi ai cardiochirurghi che lo hanno operato e alle infermiere che lo hanno assistito durante il ricovero. Con il suo consueto tono ironico, Vecchioni ha anche smentito le immagini legate ai racconti sulle esperienze pre-morte, dicendo di non aver visto alcun tunnel di luce.

Oggi il cantante continua la sua convalescenza seguendo una terapia quotidiana molto impegnativa. Ha spiegato di assumere circa 35 medicine al giorno, ma di sentirsi meglio rispetto ai mesi successivi all’operazione. Tra i cambiamenti più importanti introdotti dopo il malore, Vecchioni ha raccontato di aver smesso di fumare da quattro mesi e di aver modificato diverse abitudini legate al suo stile di vita.