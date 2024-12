Malore di Edoardo Bove in Fiorentina-Inter: partita sospesa, giocatore in ospedale

Durante la partita di Serie A tra Fiorentina e Inter, disputata oggi alle 18:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove, 22 anni, si è improvvisamente accasciato al suolo al 16° minuto di gioco. Il malore è avvenuto mentre Bove si stava allacciando gli scarpini durante una pausa del match. I compagni di squadra e gli avversari sono immediatamente accorsi in suo aiuto, visibilmente scossi, con alcuni in lacrime. Il personale medico è intervenuto prontamente, trasportando il giocatore in barella verso l'ambulanza presente a bordo campo. Successivamente, Bove è stato trasferito all'ospedale di Careggi. Secondo quanto riportato da Sky Sport Italia, il calciatore respirava autonomamente al momento dell'arrivo in ospedale, ma non aveva ancora ripreso conoscenza.

L'arbitro Daniele Doveri ha sospeso immediatamente la partita, invitando i giocatori a rientrare negli spogliatoi. La Lega Serie A ha comunicato che l'incontro è stato rinviato a data da destinarsi a causa dell'emergenza medica. Edoardo Bove, nato a Roma il 16 maggio 2002, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Roma, club con cui ha debuttato in Serie A nel maggio 2021. Nell'agosto 2024, si è trasferito alla Fiorentina con la formula del prestito con opzione di riscatto.

Al momento, non sono disponibili ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Bove. Il mondo del calcio italiano e i tifosi attendono con apprensione notizie positive sul suo stato di salute.

