Cina, Zhuhai: 35 morti e 43 feriti dopo che un'auto travolge la folla

Nella serata di ieri, Zhuhai, città della provincia del Guangdong nel sud della Cina, è stata teatro di un drammatico incidente che ha causato la morte di 35 persone e il ferimento di altre 43. Un uomo di 62 anni, identificato come Fan, ha sfondato con il suo fuoristrada l'ingresso di un impianto sportivo, travolgendo decine di persone che si stavano allenando. Dopo l'accaduto, Fan ha tentato la fuga e si è inflitto ferite al collo con un coltello prima di essere fermato dalle autorità; attualmente è in coma. Secondo le prime indagini della polizia, il gesto sarebbe motivato dal disappunto dell'uomo riguardo al suo processo di divorzio. Il Dipartimento della pubblica sicurezza di Zhuhai ha riconosciuto che, nonostante il rapido intervento dei soccorritori, molte vite non hanno potuto essere salvate. I feriti sono stati trasportati in vari ospedali della zona per le cure necessarie. L'incidente ha scosso profondamente la comunità locale, soprattutto considerando che in città è in corso l'Airshow, un evento di rilevanza internazionale. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire ulteriormente le circostanze e le motivazioni dietro questo tragico evento.

