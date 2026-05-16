Modena, Salim el Koudri travolge i passanti in centro e tenta la fuga armato di coltello

Salim el Koudri ha travolto diversi pedoni nel centro di Modena dopo aver imboccato via Emilia Centro ad alta velocità. Il 31enne, residente nel Modenese, è stato fermato dalla polizia dopo un tentativo di fuga con un coltello.

Si chiama Salim el Koudri il 31enne fermato dopo aver investito una decina di persone nel cuore di Modena. L’uomo, cittadino italiano di origine marocchina, vive in provincia di Modena ed è nato nel 1995. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, non avrebbe precedenti penali.

L’episodio si è verificato nel centro storico della città. Alla guida di una Citroen C3, il 31enne ha imboccato via Emilia Centro provenendo da largo Garibaldi, percorrendo la strada a forte velocità e travolgendo diversi passanti presenti in zona.

Dopo l’impatto, l’uomo avrebbe cercato di allontanarsi. Durante il tentativo di fuga era armato di coltello e avrebbe ferito una persona intervenuta per fermarlo. Alcuni presenti sono riusciti a bloccarlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine, che lo hanno poi portato in questura.

Gli investigatori lo stanno interrogando per chiarire quanto accaduto e ricostruire le ragioni del gesto. Dalle prime verifiche effettuate subito dopo il fermo, il 31enne non sarebbe apparso sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti.