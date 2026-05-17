Sinner in finale agli Internazionali di Roma, quanto può guadagnare e il vantaggio su Alcaraz
Sinner sfida Ruud nella finale degli Internazionali d’Italia e può aumentare il vantaggio su Alcaraz nel ranking Atp. Il forfait dello spagnolo per infortunio apre uno scenario favorevole al numero uno azzurro.
Jannik Sinner torna protagonista agli Internazionali d’Italia 2026 e questa sera, domenica 17 maggio, affronta Casper Ruud nell’ultimo atto del Masters 1000 di Roma. Per il tennista altoatesino non c’è soltanto il trofeo in palio, ma anche la possibilità di aumentare il margine su Carlos Alcaraz nella classifica Atp.
Lo spagnolo, fermato dall’infortunio accusato a Barcellona, non sarà presente né a Roma né al Roland Garros. Un’assenza pesante che cambia gli equilibri del ranking e permette a Sinner di consolidare ulteriormente la sua posizione da numero uno del mondo.
Grazie al percorso fino alla finale romana e al successo ottenuto contro Daniil Medvedev, Sinner ha raggiunto quota 14.350 punti nella classifica Atp. Alcaraz, che doveva difendere i 1000 punti conquistati nella passata stagione, resta invece fermo a 11.960 punti.
Il distacco attuale tra i due è di 2390 punti, ma potrebbe crescere ancora in caso di vittoria di Sinner al Foro Italico. Con il titolo, infatti, l’azzurro salirebbe a 14.700 punti grazie ai 350 punti netti guadagnati rispetto allo scorso anno, mentre Alcaraz scivolerebbe a un ritardo di circa 2700 punti.
La finale degli Internazionali garantisce anche un premio economico molto elevato. Sinner ha già assicurato un assegno da 535.585 euro grazie all’accesso all’ultimo match del torneo. In caso di trionfo contro Ruud, il montepremi personale salirebbe fino a 1.007.165 euro.
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