Sinner in finale agli Internazionali, il ricordo dell'incontro con Mattarella fa sorridere Roma

Sinner ritrova Mattarella agli Internazionali dopo il rinvio per pioggia e ricorda l’emozione al Quirinale. Il numero uno azzurro giocherà la finale di Roma davanti al presidente della Repubblica, già incontrato dopo la Davis.

Jannik Sinner giocherà la finale degli Internazionali d’Italia davanti al pubblico del Centrale e con Sergio Mattarella presente in tribuna d’onore. Il tennista azzurro ha conquistato l’ultimo atto del Masters 1000 di Roma battendo Daniil Medvedev in una semifinale iniziata venerdì e completata oggi, sabato 16 maggio, dopo il rinvio causato dalla pioggia.

Al termine della partita, Sinner ha parlato anche della presenza del presidente della Repubblica, già visto più volte in occasione dei successi del tennis italiano. Il numero uno del ranking mondiale ha ricordato con ironia il precedente incontro al Quirinale, nato dopo la vittoria della Coppa Davis conquistata dall’Italia nel 2024.

“Sarà bello rivederlo”, ha spiegato Sinner riferendosi a Mattarella. “L’ultima volta ero molto nervoso, soprattutto nel momento in cui dovevo parlare con lui. Però resta sempre qualcosa di speciale”. Il campione altoatesino ha poi sottolineato quanto la presenza del capo dello Stato rappresenti un segnale importante per tutto lo sport italiano.

Il riferimento è andato subito alla cerimonia organizzata al Quirinale dopo il trionfo azzurro in Davis. In quell’occasione, davanti al presidente e alle istituzioni, Sinner aveva preso la parola insieme ai compagni guidati da Filippo Volandri. Dopo aver iniziato il discorso con un formale “Signor presidente”, il tennista era scoppiato in una lunga risata nervosa, diventata rapidamente uno dei momenti più commentati della giornata.

Ora l’atmosfera sarà diversa ma ugualmente carica di emozione. Sinner si prepara infatti a disputare la finale del torneo di casa davanti a migliaia di tifosi italiani. “Sarà una giornata dura ma anche molto bella”, ha detto il tennista, ricordando anche la presenza degli azzurri impegnati nel doppio prima del suo match. “Cercheremo di dare tutto, poi vedremo cosa succederà”.