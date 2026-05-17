Giro d'Italia, oggi la Cervia-Corno alle Scale con arrivo in salita e pendenze fino al 15%

Il Giro d’Italia riparte con la Cervia-Corno alle Scale, tappa di montagna che può cambiare la classifica generale. Dopo un lungo tratto pianeggiante, i corridori affronteranno l’ascesa finale con pendenze fino al 15%.

Il Giro d’Italia torna oggi, domenica 17 maggio, con la nona tappa della Corsa Rosa. I corridori affronteranno la Cervia-Corno alle Scale, una frazione di 184 chilometri che promette di incidere sulla classifica generale. Al comando della corsa resta il portoghese Afonso Eulalio, ancora in maglia rosa alla vigilia di una giornata considerata tra le più impegnative di questa prima parte del Giro.

La tappa si sviluppa inizialmente su un percorso pianeggiante, favorevole ai velocisti e alle fughe. Il gruppo attraverserà Marzabotto, sede dello sprint intermedio, prima di arrivare a Silla. Da quel momento inizierà la parte più dura della giornata con le prime salite e il passaggio attraverso Gaggio Montano in direzione Querciola.

Dopo una breve discesa verso Villaggio Europa, nel territorio di Lizzano in Belvedere, inizierà la salita conclusiva verso Corno alle Scale. Il Gran premio della montagna di prima categoria presenta una pendenza media del 6,1%, ma in alcuni tratti si raggiunge il 15%.

Gli ultimi dodici chilometri saranno completamente in ascesa lungo una strada di montagna che potrebbe favorire attacchi tra gli uomini di classifica. Anche il rettilineo finale sarà in salita, con tratti intorno al 7%, elemento che potrebbe fare differenze importanti tra i protagonisti della generale.

La partenza ufficiale della nona tappa è prevista alle 12.35, mentre l’arrivo è atteso intorno alle 17.15. La corsa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sui canali Rai e su Eurosport. La diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay, HBO Max, DAZN, Discovery+ e Prime Video Channels.