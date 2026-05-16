Giro d'Italia 2026, ottava tappa da Chieti a Fermo con il primo arrivo in salita

Giro d’Italia 2026 riparte da Chieti con l’ottava tappa verso Fermo e il primo arrivo in salita. I corridori affrontano 156 chilometri tra Adriatico e colline marchigiane, con finale duro e pendenze fino al 10%.

Il Giro d’Italia 2026 torna oggi, sabato 16 maggio, con l’ottava frazione della corsa rosa. Dopo la lunga giornata sugli Appennini conclusa a Blockhaus, il gruppo affronta una tappa di 156 chilometri da Chieti a Fermo, destinata a cambiare gli equilibri della classifica grazie al primo vero arrivo in salita di questa edizione.

La partenza è fissata alle 13.15 da Chieti. La prima parte del percorso si sviluppa lungo la costa adriatica con tratti più scorrevoli, prima di dirigersi verso l’interno e affrontare una sequenza di salite che renderanno impegnativo il finale.

Dopo il traguardo volante di Cupra Marittima, i corridori incontreranno il GPM di Montefiore dell’Aso, classificato come salita di terza categoria. In seguito arriverà anche l’ascesa di Monterubbiano, valida come quarta categoria, che precede gli ultimi chilometri decisivi.

Nel finale la corsa entrerà a Fermo passando per la salita di Capodarco e l’ultimo strappo di Fermo-Reputolo, dove è stato collocato il traguardo. Gli ultimi tratti presentano pendenze dure, con punte che toccano il 10% medio e un arrivo adatto agli scalatori e agli uomini di classifica.

L’arrivo è previsto intorno alle 17.15. La tappa sarà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Rai e visibile anche su Eurosport. Per lo streaming saranno disponibili RaiPlay, DAZN, Discovery+, HBO Max e Prime Video Channels.