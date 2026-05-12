Giro d'Italia 2026, quarta tappa da Catanzaro a Cosenza con arrivo in leggera salita

Il Giro d’Italia arriva in Calabria con la Catanzaro-Cosenza, quarta tappa da 138 chilometri tra costa tirrenica e salite leggere. Il gruppo parte alle 14 e chiude nel pomeriggio con un finale in crescita nel centro di Cosenza.

Il Giro d’Italia lascia alle spalle le giornate in Bulgaria e approda finalmente in Italia con la quarta tappa dell’edizione 2026. Oggi, martedì 12 maggio, i corridori affrontano la Catanzaro-Cosenza, una frazione di 138 chilometri pensata per velocisti resistenti e uomini da attacchi nel finale.

La partenza è fissata da Catanzaro con un primo tratto senza particolari difficoltà altimetriche verso Lamezia Terme. Da lì il gruppo proseguirà lungo la costa tirrenica su strade ampie e scorrevoli, caratterizzate soltanto da leggere ondulazioni che potrebbero favorire un’andatura sostenuta fin dai primi chilometri.

Il momento più impegnativo della giornata arriverà dopo il passaggio da San Lucido, quando i corridori dovranno affrontare la salita di Cozzo Tunno, collegata al Passo della Crocetta da Paola. L’ascesa misura quasi 15 chilometri ma presenta pendenze regolari e mai particolarmente dure, rendendo difficile immaginare grandi distacchi tra i protagonisti della classifica.

Dopo la vetta inizierà una lunga discesa che accompagnerà il gruppo verso la piana del Crati e quindi all’ingresso di Cosenza. Gli ultimi tre chilometri si svilupperanno interamente in ambito urbano, con alcune curve ampie nella parte centrale e un tratto finale in leggera ascesa fino al ponte sul Crati.

La retta conclusiva misura circa 450 metri e presenta una pendenza del 3,7%, dettaglio che potrebbe incidere nello sprint finale. L’arrivo è previsto su una carreggiata larga otto metri, adatta a una volata compatta ma con spazio anche per eventuali accelerazioni negli ultimi metri.

La partenza ufficiale della quarta tappa è prevista alle ore 14, mentre l’arrivo è stimato intorno alle 17. La corsa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sui canali Rai e su Eurosport. In streaming sarà possibile seguire la tappa su RaiPlay, Hbo Max, Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels.