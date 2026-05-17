Attacco con droni su Mosca, tre morti e decine di feriti nella regione della capitale

Mosca conta tre vittime dopo il raid con droni lanciato dall’Ucraina nella notte. Oltre 550 velivoli sono stati intercettati dalle difese russe, mentre esplosioni e detriti hanno colpito abitazioni e cantieri nella regione della capitale.

La Russia denuncia un nuovo massiccio attacco con droni ucraini contro Mosca e l’area circostante. Durante la notte, secondo il ministero della Difesa russo, le difese aeree hanno abbattuto oltre 120 droni diretti verso la capitale. Il bilancio provvisorio parla di tre morti e più di dodici feriti.

Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha riferito che gran parte dei velivoli senza pilota è stata intercettata prima di raggiungere il centro cittadino. Alcune persone sono rimaste ferite nelle vicinanze del checkpoint di una raffineria di petrolio, dove si sono verificati danni causati dai detriti.

Nella città di Mytishchi, alle porte di Mosca, un drone è precipitato su un edificio in costruzione provocando la morte di due persone. A confermarlo è stato il governatore della regione Andrei Vorobyov. Un altro attacco ha colpito una casa privata a Khimki, dove una donna ha perso la vita mentre un’altra persona risultava ancora dispersa sotto le macerie.

Altri danni sono stati registrati a Putilkovo, dove un drone ha centrato un condominio danneggiando diversi appartamenti. In questo caso non risultano feriti. A Istra, invece, quattro persone sono rimaste coinvolte nelle esplosioni. Colpiti anche un edificio residenziale a Dedovsk e sei abitazioni nel villaggio di Agrogorodok.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che nella notte sono stati intercettati e distrutti 556 droni ucraini in più di dodici regioni del Paese. Mosca collega l’operazione alla recente escalation del conflitto con Kiev.

Nei giorni scorsi la Russia aveva lanciato un pesante attacco missilistico e con droni contro Kiev, causando almeno 24 morti e decine di feriti. Dopo quel bombardamento, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva annunciato di aver ordinato alle forze armate di preparare possibili risposte militari.