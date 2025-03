Massiccio attacco di droni ucraini su Mosca: un morto e tre feriti; chiusi due aeroporti

Nella notte tra il 10 e l'11 marzo 2025, la Russia ha subito un imponente attacco da parte di droni ucraini, con 337 velivoli abbattuti in dieci regioni, di cui 91 nella zona di Mosca. Questo attacco è stato il più significativo sul territorio russo dall'inizio del conflitto nel febbraio 2022.

Il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, ha riferito che un uomo di 50 anni è deceduto a Vidnoye a causa dell'attacco, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Inoltre, oltre 20 automobili hanno preso fuoco a Domodedovo a seguito della caduta di un drone.

Per garantire la sicurezza, sono state imposte restrizioni temporanee ai voli negli aeroporti di Zhukovsky e Domodedovo. La circolazione ferroviaria da e per l'aeroporto di Domodedovo è stata temporaneamente sospesa, ma successivamente ripristinata.

Questo attacco precede l'incontro previsto oggi a Gedda, in Arabia Saudita, tra alti funzionari statunitensi e ucraini per discutere possibili soluzioni al conflitto in corso.

