Nuovo attacco russo con droni su Kiev: tre morti e decine di feriti nella capitale ucraina

Un nuovo attacco russo con droni ha colpito nella notte Kiev, causando almeno tre vittime e 27 feriti, tra cui sei bambini. Lo ha comunicato il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, precisando che i frammenti dei droni abbattuti sono precipitati su diversi edifici residenziali.

I distretti più colpiti sono stati quelli di Desnyansky e Obolonsky, dove si sono sviluppati incendi e si registrano gravi danni strutturali. Le autorità locali hanno evacuato numerosi residenti, mentre le squadre di emergenza hanno lavorato per ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza le aree colpite.

Leggi anche Ucraina, segnali di apertura diplomatica tra Russia e Usa mentre Kiev subisce nuovi raid

“Diversi droni russi sono stati avvistati sopra la città: restate nei rifugi”, aveva avvertito nella notte l’amministrazione militare di Kiev, invitando la popolazione a non uscire fino al cessato allarme aereo. L’attacco segue di appena un giorno un’altra ondata di bombardamenti con droni e missili che aveva già causato quattro morti e una ventina di feriti nella capitale.

Nel frattempo, sul piano diplomatico, il presidente statunitense Donald Trump ha ridimensionato le prospettive di un incontro con Vladimir Putin, dichiarando di “non voler perdere tempo” in un vertice al momento ritenuto inutile. A Washington, tuttavia, proseguono contatti informali tra emissari del Cremlino e funzionari della sua amministrazione.