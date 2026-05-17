Roma-Lazio, derby decisivo per l'Europa all'Olimpico nella penultima giornata di Serie A

Roma e Lazio si affrontano oggi all’Olimpico nella penultima giornata di Serie A. I giallorossi arrivano dal successo in rimonta contro il Parma, mentre i biancocelesti cercano riscatto dopo il ko con l’Inter e la finale di Coppa Italia persa.

Il derby della Capitale torna protagonista nella 37esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, Roma e Lazio scendono in campo allo stadio Olimpico in una sfida che può incidere sulla corsa europea di entrambe le squadre.

La formazione guidata da Gian Piero Gasperini arriva all’appuntamento con entusiasmo dopo il successo ottenuto a Parma. I giallorossi hanno ribaltato la partita nei minuti di recupero vincendo 3-2 e raggiungendo il quarto posto occupato dal Milan.

Momento più complicato invece per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti sono reduci dalla sconfitta interna contro l’Inter in campionato e dal nuovo ko contro i nerazzurri nella finale di Coppa Italia, chiusa sul risultato di 2-0.

Il calcio d’inizio del derby è fissato per le ore 12 di oggi, domenica 17 maggio.

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, L. Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Il match potrà essere seguito sia in diretta televisiva tramite smart tv compatibili sia in streaming attraverso l’app e il sito della piattaforma.