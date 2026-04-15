Sinner può cambiare il derby Roma-Lazio, rischio caos tra Foro Italico e Olimpico

Jannik Sinner può cambiare il calendario sportivo romano perché la finale degli Internazionali coincide con Roma-Lazio. Il 17 maggio Foro Italico e Olimpico ospiteranno eventi ravvicinati, con migliaia di tifosi attesi nella stessa area.

Il calendario sportivo della capitale rischia di complicarsi il 17 maggio, giorno in cui è prevista la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico. In quella stessa giornata è in programma anche Roma-Lazio, sfida valida per la 37ª giornata di Serie A, con lo stadio Olimpico distante poche centinaia di metri dal complesso tennistico.

La possibile presenza di Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 aumenterebbe ulteriormente l’afflusso di pubblico. Migliaia di appassionati si riverserebbero nella stessa zona per assistere sia all’ultimo atto del torneo, che comprende anche la finale di doppio femminile, sia al derby cittadino.

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La gestione della sicurezza e della viabilità diventa quindi un nodo centrale. L’ipotesi di disputare la partita in serata appare difficilmente praticabile, mentre l’orario delle 18 resta l’opzione più concreta, anche se comporterebbe una sovrapposizione quasi totale con gli eventi tennistici.

Tra le alternative allo studio c’è lo slittamento del match a lunedì 18 maggio nel pomeriggio. Una soluzione che eviterebbe la concomitanza diretta, ma che obbligherebbe le squadre a giocare in un giorno feriale, scenario non sempre gradito ai club e ai tifosi.

Anticipare il derby non risolverebbe del tutto il problema. Il sabato sono previste la finale del doppio maschile e quella femminile, mentre il venerdì si disputano le semifinali del torneo. Anche in questi casi si registrerebbe una forte concentrazione di pubblico nell’area tra Foro Italico e Olimpico.