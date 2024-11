Derby Roma-Lazio in notturna: il 5 gennaio lo scontro allo stadio Olimpico

La Lega Serie A ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi delle giornate 19 e 20 del campionato 2024/2025, rivelando un calendario ricco di sfide avvincenti. Tra queste, spicca il derby della Capitale tra Roma e Lazio, che si disputerà in notturna domenica 5 gennaio alle ore 20:45, trasmesso su DAZN. Questo incontro, sempre molto atteso, promette di essere uno dei momenti clou della stagione, con entrambe le squadre determinate a imporsi nella stracittadina.

Il programma della 19ª giornata prevede anche la sfida tra Bologna e Roma, in programma domenica 12 gennaio alle 18:00, visibile su Sky e DAZN. Questo match segnerà l'inizio del girone di ritorno, con le squadre pronte a lottare per migliorare le loro posizioni in classifica. La Lega ha inoltre reso noti gli orari delle partite della Supercoppa Italiana, che si terranno a inizio gennaio, aggiungendo ulteriore interesse a un mese già ricco di appuntamenti calcistici.

La programmazione televisiva della Serie A per la stagione 2024/2025 prosegue con la undicesima giornata, che vedrà il Bologna affrontare il Lecce sabato 2 novembre alle 15:00, in esclusiva su DAZN. Questo incontro rappresenta solo uno dei tanti eventi che terranno i tifosi incollati agli schermi, con un calendario che promette emozioni e colpi di scena fino all'ultima giornata.

Il calendario delle giornate 19 e 20 della Serie A offre una serie di partite imperdibili, con il derby Roma-Lazio a fare da protagonista.