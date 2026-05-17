Domenica In, da Roberto Vecchioni a Rosa Chemical: gli ospiti della puntata del 17 maggio

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Mara Venier torna su Rai 1 con una nuova puntata di Domenica In e un cast ricco di ospiti tra musica, attualità e spettacolo. In studio Roberto Vecchioni, Francesco Gabbani e Rosa Chemical con la madre Rosa.

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Nuovo appuntamento con Domenica In oggi, domenica 17 maggio, in diretta su Rai 1 dalle 14.00. Mara Venier guiderà la trasmissione insieme a Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, alternando musica, attualità e momenti dedicati allo spettacolo. Tra i protagonisti della puntata ci sarà Roberto Vecchioni, ospite di una lunga intervista in cui ripercorrerà alcuni passaggi della sua carriera e della sua vita privata. Il cantautore porterà anche due esibizioni dal vivo con i brani “Ho conosciuto il dolore” e “Chiamami ancora amore”, tra i più apprezzati del suo repertorio. Spazio anche a Francesco Gabbani, che presenterà il nuovo singolo estivo “Summer funk”. L’artista parlerà inoltre delle collaborazioni che hanno segnato il suo percorso musicale, ricordando anche il lavoro condiviso con Ornella Vanoni. Nel corso della trasmissione Francesca Fialdini presenterà la nuova stagione di “Fame d’amore”, la docuserie dedicata ai disturbi del comportamento alimentare in onda da domenica 17 maggio in seconda serata su Rai 3. Per celebrare i cinquant’anni di Domenica In, Pino Strabioli ricorderà Raffaella Carrà con un omaggio all’edizione 1986-1987 del programma, condotta dalla celebre showgirl. Ospite della puntata anche Rosa Chemical, che arriverà in studio insieme alla madre Rosa. Il rapper e cantautore si esibirà con il nuovo singolo “Mammamì”. Non mancherà lo spazio dedicato all’attualità. Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i principali fatti della settimana insieme alle giornaliste Candida Morvillo e Maria Corbi. In collegamento da Castelfranco Veneto interverrà Franco Antonello, che racconterà il progetto letterario “Sull’isola che non c’era”, dedicato ai ragazzi autistici. Nel finale della puntata Enzo Miccio commenterà la serata conclusiva dell’Eurovision Song Contest 2026, mentre Teo Mammucari guiderà il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.

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