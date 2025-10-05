Domenica In, ospiti del 5 ottobre: da Rosa Chemical a Luca Barbareschi nel salotto di Mara Venier

Torna oggi, domenica 5 ottobre, la nuova puntata di Domenica In, il popolare show di Rai1 condotto da Mara Venier con la partecipazione di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Anche questa settimana, il programma accoglie un ricco parterre di ospiti tra musica, attualità e momenti di intrattenimento.

Nel corso della trasmissione, Corinne Cléry si racconterà in un’intervista a cuore aperto, ripercorrendo la sua carriera e parlando del rapporto con il figlio Alexandre. Il tema del legame tra genitori e figli sarà approfondito con gli interventi di Luca Barbareschi, Maria Rita Parsi e Gianna Orrù.

Spazio poi alla musica con Kekko Silvestre dei Modà, che condividerà emozioni e aneddoti prima di esibirsi in un medley dei più grandi successi della band. Tra i protagonisti anche Rosa Chemical, ospite del talk dedicato a Ballando con le Stelle, dove canterà dal vivo il suo brano sanremese Made in Italy.

Aldo Cazzullo presenterà invece il suo nuovo libro “Francesco – Il primo italiano”, dedicato a San Francesco d’Assisi, in vista del ritorno della sua commemorazione come festa nazionale a partire dal 2026.

Non mancheranno momenti di leggerezza e spettacolo: Teo Mammucari animerà lo studio con il suo gioco telefonico, mentre Enzo Miccio offrirà al pubblico un ritratto glamour di Kate Middleton. Accanto a loro, in studio anche Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Fabio Canino, Rossella Erra e Rosanna Lambertucci, per un pomeriggio ricco di ospiti e sorprese.