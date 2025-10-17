Tale e Quale Show 2025: le imitazioni e gli ospiti della puntata del 17 ottobre

Stasera alle 21.30 su Rai 1 torna l’attesissimo appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà di successo condotto da Carlo Conti. Dopo il trionfo di Pamela Petrarolo nella scorsa puntata, il programma si prepara a regalare nuove trasformazioni spettacolari e sfide vocali di alto livello.

Nell’ultimo episodio, Pamela Petrarolo aveva conquistato il pubblico e la giuria con una straordinaria interpretazione di Gianna Nannini in “Meravigliosa creatura”, imponendosi davanti a Tony Maiello nei panni di Mango e alla coppia Flavio Insinna – Gabriele Cirilli, trasformatisi in Tommy Cash e Fiorella Mannoia. La classifica provvisoria vede al comando proprio Maiello, ma con un margine ridottissimo sui diretti concorrenti.

Nel quarto appuntamento della stagione, le imitazioni promettono grande spettacolo. Carmen Di Pietro si trasformerà in Céline Dion, mentre Le Donatella interpreteranno Paola e Chiara. Antonella Fiordelisi sarà Anna, Pamela Petrarolo proverà a ripetersi vestendo i panni di Ivana Spagna, e Maryna porterà sul palco Anna Tatangelo.

Samuele Cavallo si cimenterà con l’intensità di Massimo Ranieri, mentre Flavio Insinna e Gabriele Cirilli daranno vita a un inedito duetto tra Renato Carosone e Rocco Hunt. Gianni Ippoliti interpreterà Gianni Morandi, Tony Maiello difenderà il suo primato con Harry Styles e Peppe Quintale vestirà i panni di Tony Hadley. Tutti si esibiranno rigorosamente dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

La giuria sarà composta, come di consueto, da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. A loro si aggiungerà per questa puntata il comico Andrea Pucci, pronto a portare la sua ironia e la sua verve sul palco.

Il pubblico potrà partecipare attivamente alla gara votando le esibizioni preferite sui social: le tre più apprezzate riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto, influenzando la classifica generale della serata.