Sinner-Popyrin agli Internazionali di Roma, orario del match e dove vederlo in tv in chiaro

Sinner affronta Alexei Popyrin agli Internazionali di Roma dopo il successo su Ofner. Il match del terzo turno è in programma oggi sul Centrale e sarà visibile anche gratis in tv con copertura streaming dedicata. ```html

Jannik Sinner torna sul Centrale del Foro Italico per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. L’azzurro affronta oggi, lunedì 11 maggio, l’australiano Alexei Popyrin in una sfida che mette in palio l’accesso agli ottavi del Masters 1000 di Roma.

Il numero uno italiano ha iniziato il torneo con una vittoria in due set contro Sebastian Ofner, battuto 6-3 6-4 dopo il bye ottenuto al primo turno. Dall’altra parte della rete ci sarà un Popyrin reduce da due risultati pesanti nel torneo romano. L’australiano ha eliminato Matteo Berrettini all’esordio e poi ha sorpreso anche il ceco Jakub Mensik, protagonista nei mesi scorsi con il successo su Sinner a Doha.

La partita tra Sinner e Popyrin è inserita come terzo incontro della sessione diurna sul Campo Centrale. L’inizio non è previsto prima delle ore 15, salvo eventuali ritardi dovuti ai match precedenti.

I precedenti tra i due giocatori sorridono all’azzurro. Nei tre confronti disputati finora, Sinner è avanti 2-1. L’ultimo incrocio risale agli ottavi dell’Atp di Doha 2025, quando il tennista italiano riuscì a imporsi in due set.

La sfida degli Internazionali d’Italia sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport. Il match potrà essere seguito anche gratuitamente in chiaro su Tv8. Per lo streaming saranno disponibili Sky Go, NOW e la piattaforma online di Tv8.