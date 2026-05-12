Musetti-Ruud agli Internazionali di Roma, orario del match e dove vedere gli ottavi in tv

Musetti affronta Ruud negli ottavi degli Internazionali d’Italia dopo le vittorie su Cerundolo e Mpetshi-Perricard. Il match sul Centrale di Roma apre il programma di martedì 12 maggio alle ore 11.

Lorenzo Musetti torna sul Centrale del Foro Italico per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista azzurro sfida oggi, martedì 12 maggio, il norvegese Casper Ruud nel Masters 1000 di Roma, dopo il percorso iniziato con il successo contro Giovanni Mpetshi-Perricard e proseguito con la vittoria su Francisco Cerundolo.

La partita è in programma alle ore 11 e aprirà il calendario diurno sul campo principale. Chi riuscirà a superare il turno troverà ai quarti uno tra Karen Khachanov e Dino Prizmic, protagonista dell’eliminazione di Novak Djokovic.

Tra Musetti e Ruud ci sono già stati tre confronti nel circuito Atp. Il bilancio sorride al giocatore norvegese, avanti 2-1 nei precedenti. L’ultima sfida risale alla semifinale dell’Atp di Bastad 2023, chiusa da Ruud in due set.

Il match degli ottavi sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky Sport. La sfida sarà disponibile anche in streaming attraverso Sky Go e NOW.