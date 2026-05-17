Eurovision 2026, Dara trionfa con Bangaranga e regala alla Bulgaria la prima vittoria

Dara conquista l’Eurovision 2026 con Bangaranga e porta la Bulgaria al primo trionfo nella storia del festival. La cantante bulgara ha dominato la finale di Vienna davanti a Israele e Romania, mentre l’Italia ha chiuso quinta con Sal Da Vinci.

La Bulgaria scrive una pagina storica all’Eurovision Song Contest 2026. Sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna, la cantante Dara ha conquistato il primo posto con “Bangaranga”, brano che ha convinto sia le giurie nazionali sia il pubblico europeo. L’artista bulgara ha chiuso con 516 punti, staccando nettamente Israele e Romania nella classifica finale.

Per la Bulgaria si tratta del primo successo assoluto nella manifestazione musicale europea. Dara, nata nel 1998, è già molto conosciuta nel suo Paese grazie alla carriera pop costruita negli ultimi anni e alla partecipazione come coach a “The Voice of Bulgaria”. “Bangaranga”, parola che richiama il concetto di caos, affronta temi legati alla libertà personale e alla ribellione.

La serata finale è stata caratterizzata da un continuo cambio di equilibri. Dopo il voto delle giurie tecniche, la Bulgaria era già in testa, mentre l’Italia occupava il sesto posto provvisorio. Con l’arrivo del televoto la situazione si è ribaltata più volte, ma Dara è riuscita a mantenere il vantaggio fino all’annuncio definitivo.

L’Italia ha chiuso al quinto posto grazie a Sal Da Vinci, protagonista con “Per sempre sì”, il brano vincitore del Festival di Sanremo 2026. Il cantante napoletano si è esibito per ventiduesimo nella scaletta e ha ricevuto una lunga ovazione dal pubblico presente a Vienna. La performance è stata accompagnata da scenografie luminose, fuochi d’artificio e da un costume con richiami al tricolore.

Dietro la Bulgaria si è classificato Israele con 343 punti, mentre la Romania ha conquistato il terzo posto con 296. Quarta l’Australia a quota 287 punti, davanti proprio all’Italia con 281. A seguire Finlandia, Danimarca, Moldavia, Ucraina e Grecia hanno completato la top ten.

L’edizione 2026 verrà ricordata anche per le polemiche legate alla presenza di Israele nella competizione. Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia e Spagna hanno deciso di ritirarsi dalla gara nelle settimane precedenti alla finale. Durante la diretta, l’artista israeliano Noam Bettan ha concluso la propria esibizione gridando “Am Yisrael Chai”, mentre la rappresentante ucraina Viktorija Leléka ha chiuso il suo brano con “Slava Ukraini!”.

La classifica finale dell’Eurovision 2026 ha visto Bulgaria al primo posto con 516 punti, seguita da Israele con 343 e Romania con 296. Australia quarta con 287, Italia quinta con 281, poi Finlandia, Danimarca, Moldavia, Ucraina e Grecia nelle prime dieci posizioni.