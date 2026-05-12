Eurovision 2026, la scaletta della prima semifinale con Sal Da Vinci e Senhit a Vienna

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Sal Da Vinci sarà tra i protagonisti della prima semifinale dell’Eurovision 2026 a Vienna. La serata del 12 maggio vedrà in gara 15 Paesi, con Senhit per San Marino e ospiti già qualificati alla finale.

Eurovision 2026, la scaletta della prima semifinale con Sal Da Vinci e Senhit a Vienna

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Si apre martedì 12 maggio da Vienna la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest. La prima semifinale porterà sul palco 15 Paesi in gara, insieme ad alcune esibizioni speciali fuori concorso. In Italia lo show sarà trasmesso su Rai 2 con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, mentre la finale del 16 maggio andrà in onda su Rai 1. Tra gli ospiti più attesi c’è Sal Da Vinci, che presenterà “Per sempre sì” fuori gara. L’artista italiano dovrebbe esibirsi intorno alle 21.30, salvo modifiche dell’ultimo momento, durante il segmento dedicato alla Germania, già qualificata direttamente alla finale insieme ad Austria, Francia e Regno Unito. Spazio anche a San Marino con Senhit, in gara insieme a Boy George con il brano “Superstar”. La cantante proverà a conquistare uno dei posti disponibili per la finalissima di sabato 16 maggio. Questa la scaletta prevista della prima semifinale: Moldavia Svezia Croazia Grecia Portogallo Georgia Italia con Sal Da Vinci – “Per sempre sì” Finlandia Montenegro Estonia Israele Germania Belgio Lituania San Marino con Senhit e Boy George – “Superstar” Polonia Serbia L’evento conferma anche quest’anno il suo richiamo internazionale. Per gli show di Vienna sono stati venduti circa 95 mila biglietti e quasi metà del pubblico arriverà dall’estero, con spettatori attesi da 75 Paesi diversi.

Sal Da Vinci - Per Sempre Sì Italy Official Music Video Eurovision2026

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