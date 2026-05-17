Eurovision 2026, Sal Da Vinci chiude quinto e il televoto premia a sorpresa la Bulgaria

Sal Da Vinci chiude quinto all’Eurovision 2026 dopo un televoto sotto le attese. Il cantante napoletano ha raccolto meno consensi del previsto dal pubblico europeo, mentre la Bulgaria ha dominato la finale con Dara e “Bangaranga”.

La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 si è conclusa con un risultato inatteso. A vincere è stata la cantante bulgara Dara con il brano “Bangaranga”, ribaltando i pronostici della vigilia che indicavano come favoriti i finlandesi Linda Lampenius e Pete Parkkonen con “Liekinheitin”. Sul palco di Vienna, la popstar bulgara ha conquistato il microfono di cristallo grazie alla somma dei voti delle giurie nazionali e del televoto.

Per Sal Da Vinci, in gara con “Per sempre sì”, è arrivato invece un quinto posto finale. Il cantante partenopeo era riuscito a mantenersi nelle posizioni alte dopo il voto delle giurie, dove aveva chiuso sesto con 134 punti complessivi. L’Italia ha ottenuto il massimo punteggio soltanto da Albania e Azerbaigian, mentre la Bulgaria ha raccolto diversi 12 punti da Australia, Danimarca, Lituania e Malta.

Nella graduatoria delle giurie, davanti all’Italia si erano piazzati Finlandia, Francia, Danimarca, Australia e Bulgaria. Distacchi contenuti che lasciavano aperta la possibilità di una rimonta attraverso il televoto, soprattutto considerando la presenza di numerosi italiani residenti all’estero che potevano sostenere l’artista napoletano.

Il ribaltamento è arrivato proprio con i voti del pubblico. Sal Da Vinci si è fermato a 147 punti nel televoto, chiudendo soltanto settimo a pari merito con la Grecia. Numeri lontani da quelli raccolti dai principali rivali. Israele ha ottenuto 220 punti dal pubblico, la Romania 232 e la Bulgaria ha dominato con 312 preferenze, più del doppio rispetto all’Italia.

La cantante bulgara Dara, che secondo gli scommettitori aveva possibilità minime di vittoria alla vigilia della finale, è riuscita così a superare tutti e a precedere Noam Bettan, rappresentante di Israele, arrivato secondo dopo una gara molto discussa.

Nonostante il piazzamento fuori dal podio, “Per sempre sì” ha ottenuto risultati rilevanti sulle piattaforme digitali. Il brano ha superato i 60 milioni di ascolti complessivi ed è entrato nelle classifiche di diversi Paesi europei, tra cui Austria, Finlandia, Grecia, Malta, Belgio, Svezia e Svizzera.

Prima della finale viennese, Sal Da Vinci aveva incontrato anche il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, presente all’evento. È stata la prima volta che un rappresentante del governo italiano ha seguito dal vivo l’Eurovision. Mazzi ha annunciato che il cantante prenderà parte il 5 giugno all’Arena di Verona all’evento dedicato alla candidatura della canzone napoletana classica come patrimonio Unesco.

Durante la serata, trasmessa in diretta su Rai1 con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, l’artista interpreterà “Tu ca nun chiagne” insieme ad altri nomi della musica italiana e internazionale, tra cui Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Serena Rossi, Vittorio Grigolo, Placido Domingo e Patti Smith.

Per il cantante napoletano sono già previsti altri appuntamenti. Il 29 maggio uscirà l’album “Per sempre sì”, mentre il 30 giugno riceverà la laurea honoris causa in canto pop dal Conservatorio Nicola Sala di Benevento. In programma anche un tour negli Stati Uniti e la partecipazione a “Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio sul Nove.