Sal Da Vinci domina l'Eurovision 2026, Per sempre sì fa esplodere la Wiener Stadthalle

Sal Da Vinci conquista Vienna con “Per sempre sì” e infiamma l’Eurovision 2026. L’artista napoletano trascina il pubblico della Wiener Stadthalle con una performance spettacolare tra fuochi d’artificio e standing ovation.

La serata dell’Eurovision 2026 si trasforma in un trionfo per Sal Da Vinci, protagonista assoluto sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna con “Per sempre sì”. L’artista napoletano conquista il pubblico grazie a un’esibizione intensa e spettacolare, accompagnata da giochi pirotecnici, una scenografia imponente e il celebre abito decorato con il tricolore italiano.

Fin dalle prime note il pubblico dell’arena austriaca reagisce con entusiasmo, seguendo la performance fino all’ovazione finale. La voce potente di Sal Da Vinci e la forte presenza scenica trascinano la platea, riportando l’Italia tra i protagonisti assoluti della competizione europea a cinque anni dal successo internazionale dei Måneskin.

Oltre all’impatto sul palco, “Per sempre sì” continua a macinare numeri anche sulle piattaforme digitali. Il brano ha superato quota sessanta milioni di streaming complessivi, diventando uno dei pezzi più ascoltati dell’edizione 2026. In Italia occupa stabilmente le prime posizioni su Spotify, YouTube e Apple Music, con il disco d’oro già conquistato.

Il successo si allarga rapidamente anche fuori dai confini italiani. Su Spotify il brano entra nella Top 10 in Lituania e ottiene risultati importanti in Austria e Finlandia, mercati tradizionalmente difficili per la musica italiana. Su Apple Music arriva invece il secondo posto a Malta e una presenza stabile nella Top 10 greca.

La crescita europea di Sal Da Vinci prosegue anche in Svizzera, Belgio, Svezia, Cipro e nei Paesi Baltici, dove il brano continua a scalare le classifiche. L’Eurovision si conferma così la vetrina che ha trasformato “Per sempre sì” in uno dei fenomeni musicali più seguiti del momento.