Sal Da Vinci all'Eurovision, Per sempre sì resta in italiano senza versioni in inglese

Sal Da Vinci porterà “Per sempre sì” all’Eurovision senza traduzioni o strofe in inglese. Il cantante napoletano ha scelto di mantenere il brano nella versione originale, puntando sull’identità italiana del pezzo.

Sal Da Vinci salirà sul palco della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest con “Per sempre sì” senza alcuna modifica al testo originale. Il cantante ha spiegato di aver deciso di non inserire parti in inglese, nonostante il regolamento lo permettesse, perché il brano ha conquistato il pubblico proprio nella sua versione italiana.

“Per sempre sì” rappresenterà l’Italia durante le tre serate previste dal concorso europeo, con le semifinali in programma il 12 e il 14 maggio su Rai2 e la finale del 16 maggio su Rai1. A commentare l’evento per il pubblico italiano saranno Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.

Sal Da Vinci ha raccontato l’emozione provata durante le prove sul palco dell’Eurovision, definendolo molto più imponente rispetto a quello del Festival di Sanremo. L’artista ha ringraziato la Rai e Carlo Conti per l’occasione ricevuta, parlando di un’esperienza che considera straordinaria dopo una lunga carriera iniziata quando era ancora bambino.

Il cantante partenopeo ha descritto l’atmosfera tra gli artisti in gara come serena e familiare. Secondo lui, la manifestazione rappresenta un momento in cui la musica riesce a unire Paesi e culture differenti. Pur riconoscendo la presenza di canzoni molto forti nella competizione, ha detto di voler pensare soprattutto alla qualità della propria esibizione.

Sulla presenza di Israele tra i Paesi partecipanti, Sal Da Vinci ha preferito non entrare nel dibattito politico nato attorno alla manifestazione. Ha ribadito di vedere la musica come uno spazio capace di creare unione e non divisione, aggiungendo di rispettare ogni forma di protesta senza però mischiare arte e politica.

L’artista ha anche raccontato di non aver cambiato il proprio stile di vita nonostante la popolarità raggiunta negli ultimi mesi. Si è definito “un operaio della musica”, spiegando di sentirsi ancora vicino alle persone comuni e a chi, come lui, arriva da realtà semplici.

Pur mantenendo il brano in italiano sul palco europeo, Sal Da Vinci guarda anche al mercato internazionale. Ha rivelato che esistono già tredici versioni di “Per sempre sì” in altre lingue, interpretate però da altri artisti. Un progetto che potrebbe aprire la strada a una diffusione più ampia della canzone fuori dall’Italia.

Il 2026 rappresenta inoltre un anno simbolico per il cantante, che a settembre festeggerà cinquant’anni dalla sua prima esibizione dal vivo. E sul possibile successo finale all’Eurovision non nasconde il desiderio di fare bene, pur affidandosi alla tradizionale scaramanzia napoletana quando si parla di vittoria.