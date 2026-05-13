Sal Da Vinci conquista Vienna, Per sempre sì tra le esibizioni più forti dell'Eurovision 2026

Sal Da Vinci infiamma Vienna con “Per sempre sì” e conquista il pubblico dell’Eurovision 2026. Dopo le prove diventate virali, il cantante napoletano ha firmato una delle esibizioni più applaudite della prima semifinale.

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 ha acceso Vienna con la performance di Sal Da Vinci. Sul palco della Wiener Stadthalle, il cantante napoletano ha portato “Per sempre sì”, ricevendo una lunga ovazione da parte del pubblico presente in arena.

Le immagini delle prove circolate nelle ore precedenti avevano già attirato l’attenzione dei fan della manifestazione, ma l’esibizione dal vivo ha confermato le aspettative. Sal Da Vinci ha puntato tutto sulla voce e sulla presenza scenica, scegliendo una performance intensa senza affidarsi a effetti eccessivi.

Subito dopo aver lasciato il palco, l’artista ha raccontato le emozioni del momento durante l’intervista con Elettra Lamborghini. «Sono accelerato, è una sensazione bellissima con questo pubblico così caloroso», ha detto il cantante, ancora visibilmente emozionato dopo l’esibizione.

Sal Da Vinci ha poi ammesso di vivere giornate particolarmente intense in Austria. «Vorrei trovare il tempo per riposarmi, ma non è questo il momento. Il cuore va a cento all’ora», ha spiegato sorridendo davanti alle telecamere.

Nella prima semifinale si sono messi in evidenza anche Grecia e Finlandia, mentre San Marino è rimasto fuori dalla finale con un’eliminazione arrivata a sorpresa. L’Italia, invece, lascia Vienna con segnali incoraggianti e con una performance che molti spettatori hanno indicato tra le più riconoscibili di questa edizione.

In una serata dominata da scenografie spettacolari e giochi di luce, Sal Da Vinci ha scelto una strada diversa. La sua interpretazione di “Per sempre sì” ha convinto il pubblico grazie a un’esecuzione diretta e a una vocalità rimasta sempre al centro della scena.