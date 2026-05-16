Agostino Chiarello travestito da Pinocchio al comizio di Campana, il video diventa virale
Agostino Chiarello si presenta travestito da Pinocchio al comizio di Campana dopo le accuse degli avversari. Il sindaco uscente del comune cosentino ha scelto ironia e teatro politico davanti ai sostenitori.
Travestimento insolito per Agostino Chiarello durante la campagna elettorale a Campana, nel Cosentino. Il sindaco uscente, candidato alle prossime amministrative con la lista “Le Radici e le Ali”, è salito sul palco vestito da Pinocchio per rispondere alle critiche ricevute dagli avversari politici.
Con un naso di legno e una valigia di cartone tra le mani, Chiarello ha scelto la strada dell’autoironia davanti ai cittadini presenti al comizio. L’ingresso è stato accompagnato dalla colonna sonora dello sceneggiato televisivo diretto da Luigi Comencini, mentre dal pubblico partivano applausi e risate.
“Ciao Campana, sono il vostro sindaco, il sindaco-burattino: Pinocchio!”, ha esordito dal palco. Subito dopo ha continuato ironizzando sulle accuse ricevute negli ultimi giorni: “Tanti anni a fare il sindaco e non mi sono accorto di scaldare solo una sedia, di non lavorare mai e di approfittare dei campanesi”.
Nel suo intervento ha poi ringraziato i cittadini per gli undici anni trascorsi alla guida del Comune: “Non posso che ringraziarvi per tutto quello che mi avete dato in questi anni. Grazie Campana”.
La scena è stata ripresa da diversi presenti con gli smartphone e i filmati hanno iniziato rapidamente a circolare sui social network, trasformando il siparietto elettorale in uno dei video più condivisi della campagna amministrativa calabrese.
Il Sindaco Agostino Chiarello alias Pinocchio— Domenico Giordano (@DomeniGiordano) May 16, 2026
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