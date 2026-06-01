Chiara Ferragni al concerto di Bad Bunny a Madrid, il video sul palco diventa virale

Alessia Mogavero | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Chiara Ferragni è salita sul palco al concerto di Bad Bunny a Madrid e il video, rilanciato sui social, è diventato virale.

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Chiara Ferragni al concerto di Bad Bunny a Madrid, il video sul palco diventa virale
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Chiara Ferragni è stata tra le protagoniste più riprese del concerto di Bad Bunny a Madrid. L’imprenditrice digitale è apparsa sul palco del Riyadh Air Metropolitano durante una tappa europea del tour del cantante portoricano, in un video che ha iniziato rapidamente a circolare sui social.

Nel filmato Ferragni balla accanto all’artista in una delle aree più riconoscibili dello show, “La Casita”, il palco secondario pensato come una tipica casa portoricana. Durante i concerti, Bad Bunny usa questo spazio per accogliere amici, ospiti e volti noti, creando momenti più informali con il pubblico.

Tra gli ospiti presenti sullo stesso stage c’era anche l’attrice spagnola Ester Exposito. La scena ha attirato l’attenzione dei fan, soprattutto dopo le condivisioni nelle Instagram stories di Chiara Ferragni, che si trova a Madrid per alcuni giorni di relax.

L’imprenditrice ha rilanciato più volte il video sul proprio profilo, accompagnandolo con la parola “Insane”, tradotta in italiano come “assurdo”. Le immagini hanno contribuito a far crescere la curiosità intorno alla sua presenza al concerto e alla partecipazione sul palco durante lo show.

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