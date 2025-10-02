Roberto Benigni al volante senza cintura e al telefono: il video diventa virale

Al volante della sua Smart nel traffico di Roma, Roberto Benigni è stato immortalato in una scena che ha immediatamente acceso la rete: senza cintura di sicurezza e con il telefono in mano. Le immagini, diffuse nelle ultime ore, stanno facendo il giro dei social.

Il filmato mostra l’attore e regista toscano mentre attraversa la città apparentemente noncurante delle regole del Codice della Strada. Alcuni fan lo hanno riconosciuto e, chiamandolo a gran voce con “Roberto, Roberto”, hanno provato a catturare la sua attenzione, ma lui ha continuato a guidare senza fermarsi.

La clip, pubblicata su TikTok, è diventata virale in pochissime ore, alimentando un acceso dibattito online. Molti utenti hanno criticato il gesto, considerato un cattivo esempio, mentre altri hanno preferito sdrammatizzare con ironia.

“Nel suo nuovo spettacolo ‘Il Codice della Strada più bello’”, ha commentato un utente, giocando con i titoli che hanno segnato la carriera teatrale di Benigni. Tra polemiche e battute, il video resta uno degli argomenti più discussi sui social italiani.