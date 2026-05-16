Eurovision 2026, Carlo Conti carica Sal Da Vinci prima della finale su Rai 1

Sal Da Vinci si prepara alla finale dell’Eurovision 2026 con il sostegno di Carlo Conti. Poco prima della diretta su Rai 1, il cantante ha raccontato l’emozione per il palco europeo e il calore ricevuto dal pubblico italiano.

Sale l’attesa per la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, in programma questa sera su Rai 1. Tra i protagonisti più attesi c’è Sal Da Vinci, che poco prima dell’inizio della serata ha condiviso le sue emozioni durante l’anteprima condotta da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.

Il cantautore ha parlato del percorso vissuto fino a questo momento, spiegando quanto l’affetto del pubblico italiano abbia inciso sulla sua esperienza. “Quello che ho ricevuto in questi mesi me lo porterò dentro per sempre”, ha raccontato, visibilmente emozionato. Poi ha aggiunto di voler affrontare l’esibizione con sincerità e trasporto, portando sul palco il significato del brano che presenterà davanti al pubblico europeo.

Nel corso del collegamento è intervenuto anche Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, che ha sostenuto Da Vinci con battute e incoraggiamenti. “Sono pronto con le trombette come allo stadio”, ha scherzato il conduttore, prima di rivolgere all’artista un augurio diretto e affettuoso invitandolo a rappresentare al meglio il proprio nome e la musica italiana.

Sal Da Vinci ha ringraziato Conti per la fiducia ricevuta negli ultimi mesi, ricordando il ritorno sul palco dell’Ariston e il percorso che lo ha portato fino all’Eurovision. Il cantante ha sottolineato quanto quella scelta abbia cambiato il suo momento artistico dopo anni lontano dalle grandi competizioni musicali.

Conti ha poi ribadito di non voler prendersi meriti particolari, spiegando che il successo del brano è legato soprattutto al legame creato con il pubblico. Secondo il conduttore, il fatto che la canzone venga cantata anche dai più piccoli dimostra quanto sia riuscita ad arrivare in modo immediato alle persone.

Prima di salutare il pubblico, Sal Da Vinci ha ammesso di sperare soprattutto di fare una bella figura nella finale europea. Conti, senza rinunciare all’ironia, ha cercato di stemperare la tensione ricordandogli che eventi come l’Eurovision possono essere vissuti come “i mondiali della musica”, un palco che mette pressione ma che premia esperienza e personalità.