Eurovision 2026, Sal Da Vinci canta al numero 22 nella finale di Vienna
Sal Da Vinci salirà sul palco dell’Eurovision 2026 in ventiduesima posizione grazie a un sorteggio considerato favorevole. La finale di Vienna mette in gara 25 Paesi e riporta l’Australia tra i protagonisti dopo l’ultima assenza.
La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 va in scena questa sera alla Wiener Stadthalle di Vienna con 25 nazioni in gara. Per l’Italia toccherà a Sal Da Vinci con il brano “Per sempre sì”, inserito nella parte conclusiva della scaletta dopo Cipro e prima della Norvegia.
La seconda semifinale ha completato il quadro dei finalisti promuovendo Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Romania, Malta, Cipro, Albania, Danimarca e Cechia. Tra i risultati più commentati c’è il ritorno dell’Australia nell’atto conclusivo della manifestazione grazie a Delta Goodrem, mentre l’Ucraina conferma la propria tradizione positiva senza mai fermarsi in semifinale.
Buoni segnali anche dalla Romania, indicata da molti osservatori tra le candidature più solide della serata. Fa invece rumore l’eliminazione della Svizzera, fuori dalla finale dopo una serie positiva che durava da otto anni.
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L’ordine di uscita potrebbe avere un peso importante nella corsa al titolo. La Finlandia, tra le favorite, si esibirà al diciassettesimo posto, mentre la Grecia salirà sul palco come sesta concorrente della serata. L’Australia avrà invece l’ottava esibizione.
Ad aprire la finale sarà la Danimarca, mentre l’Austria, Paese ospitante, chiuderà lo spettacolo con l’ultima performance in programma.
Questo l’ordine completo delle esibizioni della finale del 16 maggio: Danimarca, Germania, Israele, Belgio, Albania, Grecia, Ucraina, Australia, Serbia, Malta, Cechia, Bulgaria, Croazia, Regno Unito, Francia, Moldova, Finlandia, Polonia, Lituania, Svezia, Cipro, Italia, Norvegia, Romania e Austria.
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