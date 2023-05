Scomparsa di Maddie McCann: Le ricerche della Polizia portoghese nel fiume Arade si concludono dopo tre giorni

Le ricerche della Polizia portoghese per nuovi indizi sulla, svolte negli scavi intorno al bacino idrico del fiume Arade nell'Algarve, sono terminate dopo tre giorni. Ladurante una vacanza con la sua famiglia in un complesso residenziale in Portogallo.

La Polizia giudiziaria portoghese ha comunicato che ha completato le procedure richieste dai colleghi tedeschi e consegnerà il materiale raccolto agli inquirenti tedeschi. Tuttavia, le autorità tedesche mantengono il massimo riserbo sulla questione. Anche se è noto che considerano l'ipotesi dell'uccisione della bambina, non è mai stato dichiarato che le ricerche sul fiume Arade mirassero a recuperare il suo corpo.

Inoltre, non si può escludere che tali indagini possano rivelare indizi su altri presunti crimini commessi da Christian Brueckner, l'uomo sospettato di aver rapito e ucciso Maddie, attualmente detenuto in Germania per diversi reati sessuali, alcuni dei quali commessi anche in Portogallo, dove ha vissuto per molti anni.

Altre News per: scomparsamaddiemccannricerchedellapoliziaportoghese