Cavallermaggiore: Cadavere di una 15enne trovato nel fiume dopo la segnalazione di scomparsa

Un tragico evento ha colpito la comunità di Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, dove il corpo senza vita di una ragazza di 15 anni è stato scoperto nelle acque del fiume Maira. La segnalazione della scomparsa della giovane era stata presentata nella mattinata dell'8 marzo, dando il via a un'immediata mobilitazione delle autorità.

Le operazioni di ricerca hanno portato al ritrovamento del cadavere poco tempo dopo, grazie anche alla collaborazione delle autorità e all'intervento presso una centralina idrica che ha permesso di rallentare il flusso del fiume, facilitando così il recupero.

Cavallermaggiore: Corpo di Ragazza 15enne Rinvenuto nel Fiume Maira

Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, non c'è stato nulla da fare per la ragazza. La Procura di Cuneo ha avviato un'indagine per chiarire le circostanze della morte. Secondo alcune fonti, tra cui La Stampa, la giovane avrebbe lasciato un biglietto, che potrebbe fornire elementi utili per ricostruire gli ultimi momenti della sua vita.

La comunità locale è profondamente scossa da questa tragedia, mentre le autorità continuano a lavorare per fornire risposte alla famiglia e ai cittadini. Le generalità della vittima non sono state ancora rese note.