Modena, Luca Signorelli ferma l'investitore armato di coltello e resta ferito nella colluttazione

Luca Signorelli ha fermato l’uomo che ha investito i passanti a Modena dopo l’attacco in centro. Durante la colluttazione è stato colpito alla testa e al petto mentre cercava di bloccare il 31enne armato di coltello.

Momenti di caos nel centro di Modena, dove un’auto lanciata ad alta velocità ha travolto diverse persone lungo la strada. Il bilancio provvisorio parla di cinque feriti gravi, tra cui una donna che, dopo essere stata colpita in pieno dal veicolo, ha subìto l’amputazione di entrambe le gambe.

Alla guida della vettura c’era un uomo di 31 anni, italiano di origine marocchina. Dopo l’impatto è uscito dall’auto impugnando un coltello e ha iniziato ad aggredire chi si trovava nelle vicinanze. Alcuni passanti sono intervenuti per fermarlo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Tra loro c’era Luca Signorelli, che ha raccontato quanto accaduto subito dopo l’aggressione. «Stavo cercando di aiutare la signora ferita quando lui è scappato» ha spiegato ai cronisti, ancora sanguinante alla testa. «L’ho inseguito insieme ad altre persone. A un certo punto è ricomparso tra le auto con un coltello in mano. Diceva qualcosa, ma non parlava italiano».

L’inseguimento è degenerato rapidamente in uno scontro ravvicinato. Il 31enne avrebbe reagito brandendo l’arma contro chi tentava di bloccarlo. Signorelli è rimasto ferito durante la colluttazione. «Mi ha colpito due volte, un fendente verso il petto e uno alla testa» ha raccontato. «Sono riuscito a schivarne uno, l’altro mi ha preso. Poi gli ho bloccato il polso e siamo riusciti a neutralizzarlo».

Le indagini sono in corso per chiarire il movente dell’attacco e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Il sindaco della città ha dichiarato che al momento non ci sono elementi certi per definire l’episodio come un atto di terrorismo.